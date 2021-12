Aftellen naar 2022 met vuurwerk en muziek

Bij de NOS zou presentator Herman van der Zandt in grote stappen terugblikken op het afgelopen jaar, maar donderdag bleek dat hij in corona-quarantaine moest omdat iemand in zijn omgeving corona heeft. Het is nog niet duidelijk hoe de invulling van het aftellen er nu uit gaat zien. Vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum telt Van der Zandt ieder jaar af en worden de laatste platen van de 'lijst der lijsten' gedraaid. Via beeldverbindingen praat hij dan ook met Top 2000-luisteraars.

Vanwege de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod kan het Het Nationale Vuurwerk vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam, waarbij normaal gesproken veel publiek aanwezig is, niet doorgaan. Daarom komt RTL met een alternatief, dat al eerder is opgenomen. Vanaf de Wilhelminapier, voor Hotel New York, luidt Davina Michelle met haar band en vuurwerk het nieuwe jaar in. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb is daarbij.

SBS6 zendt de laatste minuten van het jaar het programma Wie van de drie? uit. Daarin tellen presentatrice Wendy van Dijk en panelleden Martien Meiland, Britt Dekker, Raven van Dorst en Najib Amhali af. Vervolgens zendt SBS een concert van Snollebollekes van afgelopen jaar uit.