Eerste bestuursvergadering Brits Shell vanuit Londen

Het bestuur van olie- en gasconcern Shell vergadert op de laatste dag van het jaar voor het eerst vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Londen. Shell besloot eerder dit jaar om op papier een volledig Brits bedrijf te worden, waarmee ook het bestuur instemde met een verhuizing naar de Britse hoofdstad. Overigens is het vanwege corona niet zeker of alle bestuursleden bij de eerste vergadering ook fysiek aanwezig zullen zijn.

Officieel wordt Shell pas eind januari volledig Brits. De verhuizing heeft al de goedkeuring van de aandeelhouders. Op 24 januari zal Shell zijn koninklijke titel inleveren en verder gaan als Shell in plaats van Royal Dutch Shell. Vervolgens is op vrijdag 28 januari de laatste dag dat er, zoals nu nog het geval is, aandelen A en aandelen B worden verhandeld. De handel in het nieuwe samengevoegde aandeel begint op maandag 31 januari.

Volgens Shell moet de verhuizing ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. De verhuizing van Shell zou mede zijn ingegeven door het niet afschaffen van de dividendbelasting in Nederland. Eerder besloot ook Unilever om die reden op papier volledig Brits te worden. Shell heeft in Nederland circa 8500 werknemers en het bedrijf blijft hier actief met onder meer de ontwikkeling van duurzame energie.