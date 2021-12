Oudejaarsconferences vrijdagavond bij NPO 1 en SBS6, niet bij RTL

Ook dit jaar zijn verscheidene cabaretiers met een oudejaarsconference op televisie te zien, ondanks de avondlockdown en de recenter aangekondigde volledige lockdown, waarbij theaters moesten sluiten. Peter Pannekoek is vrijdagavond met de show Nieuw Bloed te zien bij NPO 1 en Najib Amhali met Wie het weet mag het zeggen op SBS6. Javier Guzmans eindejaarsshow In vertwijfeling verblijven werd woensdag al uitgezonden op Comedy Central.

Ook Guido Weijers zou een oudejaarsconference geven, die op vrijdagavond bij RTL 4 zou worden uitgezonden, maar wegens onzekerheid rondom de coronasituatie besloot de cabaretier vorige maand al om de voorbereidingen te staken. De zender heeft hem de ruimte gegeven om die "moeilijke beslissing te nemen", zei hij daar eerder over. Vorig jaar trok Weijers' oudejaarsconference op RTL 4 nog bijna 1,3 miljoen kijkers.

Het is de eerste keer dat Pannekoek een oudejaarsconference voor de NPO maakt. Daar komt de naam Nieuw Bloed ook deels vandaan, hij zou de eerste van een nieuwe generatie cabaretiers zijn die een NPO-oudejaarsconference doet. "Ik moest die titel al ver van tevoren opgeven, dus ik vond dit wel grappig", zei hij daar eerder over. "Het kan ook verwijzen naar corona of de nieuwe bestuurscultuur, dus het past wel."

Niet alleen voor Pannekoek, ook voor Amhali is het de eerste keer dat hij een oudejaarsconference houdt, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Cabaretier Dolf Jansen houdt voor de 32e keer een oudejaarsconference, genaamd Het Jansen Vaccin. Die show is sinds donderdagavond op zijn YouTube-kanaal te zien.

Jansen heeft ook samen met Hans Sibbel, als duo beter bekend als Lebbis & Jansen, op 22 december een mini-oudejaarsconference opgenomen voor theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Dat deed het duo in een leeg theater. De voorstelling is onderdeel van de 'adventskalender', waarmee het theater aftelt naar het nieuwe jaar. De twee traden tussen 1988 en 2006 samen op en maakten ook jaarlijks een oudejaarsvoorstelling.

Ook vorig jaar moesten de theaters rond deze tijd van het jaar dichtblijven. Daardoor speelde Guzman zijn oudejaarsconference zonder publiek en speelde Weijers zijn voorstelling wel live, maar alleen voor zijn eigen medewerkers. BNNVARA zond vorige oudejaarsavond een drie weken oude opname van Youp van 't Hek uit.