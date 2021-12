Wall Street sluit dag met verliezen, cruisebedrijven onder druk

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. Daarmee kreeg de eindejaarsrally of ‘Santa-Clausrally’ geen vervolg. In de rustige beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar laten de beursgraadmeters meestal juist een stijgende lijn zien. Cruisebedrijven stonden op Wall Street onder druk, omdat de Amerikaanse autoriteiten afraden om te verblijven op cruiseschepen omdat het coronavirus zich snel kan verspreiden aan boord.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 36.398,08 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent ten opzichte van zijn recordslotstand naar 4778,73 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 15.741,56 punten. Op Wall Street wordt op oudejaarsdag nog een hele dag gehandeld.

Exploitanten van cruiseschepen Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line verloren tot 2,6 procent. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC raadt aan om cruiseschepen te mijden, ongeacht of iemand is gevaccineerd.

Tesla

Tesla verloor 1,5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft in de Verenigde Staten meer dan 475.000 auto’s teruggeroepen. Dat aantal is ongeveer even groot als het totale aantal voertuigen dat het bedrijf vorig jaar afleverde. Bij de Model 3 kan de kabelboom voor de achteruitrijcamera worden beschadigd door het openen en sluiten van de kofferbak. Bij de Model S kan de motorkap onverwachts opengaan door een defecte vergrendeling.

Biogen, dat vooral bekend is van middelen die werken tegen neurologische aandoeningen zoals alzheimer, dementie, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson, zakte 7,1 procent. De Amerikaanse farmaceut had een dag eerder nog bijna 10 procent gewonnen na berichten dat Samsung interesse zou hebben in het bedrijf. Het Zuid-Koreaanse concern heeft de geruchten over een mogelijke overname tegengesproken.

Didi

De Chinese taxidienst Didi, die een notering heeft in New York, won 5,9 procent. Het bedrijf maakte bekend in het derde kwartaal een verlies te hebben geboekt van 4,7 miljard dollar. Het aandeel daalde woensdag nog 8 procent.

Beleggers verwerkten ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het wekelijkse aantal aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen in de VS daalde vorige week onverwacht.

De euro was 1,1317 dollar waard, tegen 1,1324 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 76,54 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 79,30 dollar per vat.