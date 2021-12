Duitsland stopt volgende week quarantaine voor Britten

Mensen die volledig gevaccineerd zijn en vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland reizen hoeven vanaf 4 januari niet meer in quarantaine na aankomst. Zij hoeven ook geen negatief testbewijs meer te hebben.

Duitsland versoepelt de regels, omdat het Verenigd Koninkrijk vanaf dan geldt als hoogrisicogebied en niet meer als virusvariantgebied. Momenteel moeten mensen uit het Verenigd Koninkrijk nog veertien dagen in quarantaine na aankomst in Duitsland, ongeacht de vaccinatiestatus.

In het Verenigd Koninkrijk komen er dagelijks nog veel nieuwe coronabesmettingen bij, woensdag was er een recordaantal besmettingen van 183.037. In Duitsland lijkt de piek van de huidige besmettingsgolf achter de rug.

De Duitse gezondheidsdienst RKI heeft een lijst waarop de landen staan die een aparte status hebben, zoals virusvariantgebied. Ook worden daar de bijbehorende maatregelen gepubliceerd. Nederland geldt als virusvariantgebied voor Duitsland. Daar horen de strengste regels bij, zoals veertien dagen in quarantaine na aankomst.