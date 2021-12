NY Times: VS versoepelen toegang tot boostervaccinaties

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA gaat boostervaccinaties voor 12 tot 15-jarigen goedkeuren. The New York Times meldt op basis van bronnen dat de tieners een derde prik tegen het coronavirus met het middel van Pfizer/BioNTech kunnen krijgen.

De krant schrijft ook dat mensen al na vijf maanden een boostervaccinatie kunnen krijgen in plaats van na zes maanden. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen een booster halen als ze een slechtere weerstand hebben.

De FDA stemt waarschijnlijk volgende week over de voorstellen, maar de verwachting van The New York Times is dat het wordt goedgekeurd. De verruiming van de boostervoorwaarden wordt genomen tijdens een hevige opleving van het aantal besmettingen door de omikronvariant van het coronavirus. Momenteel is ruim 70 procent van de Amerikanen ouder dan 12 jaar twee keer ingeënt tegen het virus.