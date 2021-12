CNV wil zelfde loon voor ingehuurde GGD-medewerkers

Vakbond CNV wil dat mensen die voor de GGD telefoonlijnen bemannen en ingehuurd zijn door zogenoemde facilitaire contactcenters hetzelfde betaald krijgen als medewerkers die ook dat werk doen maar bij de GGD in dienst zijn. Nu krijgen ingehuurde krachten minder betaald dan werknemers in dienst van de GGD. Ook vallen ze niet onder dezelfde gemeentelijke cao. Daarin is voor komend jaar een hoger uurloon afgesproken voor de medewerkers in dienst. Bovendien loopt de huidige cao waaronder de ingehuurde mensen vallen eind dit jaar af en er is nog geen nieuwe.

Volgens de bond had de GGD na het uitbreken van de coronapandemie in 2020 een groot tekort aan personeel en is dat met een Europese aanbesteding aangevuld. Onder meer leden van de Werkgevers Facilitaire Contactcenters (WFC) hebben de GGD van extra personeel voorzien. Deze werknemers traden niet in dienst bij de GGD en vielen dus ook niet onder de GGD-cao.

Volgens de bond is de WFC-cao ‘bepaald geen vetpot’. Bovendien loopt de WFC-cao aan het einde van dit jaar af en ‘is het maar de vraag of er in 2022 een nieuwe komt’, aldus CNV-bestuurder Roderik Mol. Mol wil graag dat de ingehuurde medewerkers in het nieuwe jaar evenveel ontvangen ‘in plaats van de schamele 10 euro zonder pensioen nu’. ‘Het is gewoon raar dat mensen die hetzelfde werk doen in het contactcenter minder betaald krijgen dan collega’s in dienst’, aldus Mol.