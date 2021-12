Totaal ruim 3,7 miljoen boosterprikken gezet, dagrecord voor GGD

Vertrekkend coronaminister Hugo de Jonge heeft de nieuwe stand donderdag bekendgemaakt. De GGD’en hebben woensdag een dagrecord gevestigd. Zij zetten toen 253.760 oppepprikken.

In totaal hebben de GGD’en nu bijna 3,1 miljoen boosterprikken gezet. Aanvankelijk waren dit mobiele ouderen en mensen die in bijvoorbeeld verpleeghuizen werken, maar inmiddels worden ook dertigers, veertigers en vijftigers gevaccineerd.

Oppepprik

Daarnaast hebben bijna 650.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel.

Ook hebben zo’n 130.000 mensen een aanvullende vaccinatie gekregen. Deze mensen hebben een ernstige afweerstoornis waardoor ze na de eerste twee prikken misschien niet genoeg bescherming tegen het coronavirus hebben opgebouwd. Dat aantal stijgt nauwelijks nog.

Hoger priktempo

De overheid wil dat elke volwassene die ervoor in aanmerking komt voor eind januari de kans heeft gehad om een boosterprik te krijgen. Om dat te halen, moet het priktempo nog iets verder worden opgevoerd, naar ongeveer 1,5 miljoen vaccinaties per week.

Mensen kunnen nog geen boosterprik krijgen wanneer ze in de laatste drie maanden corona hebben gehad. Dat gaat om ongeveer 1,1 miljoen mensen. Enkele honderdduizenden mensen die in de laatste drie maanden een coronavaccinatie hebben gekregen, moeten ook nog even wachten op hun boosterprik.