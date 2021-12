Jaarwisseling valt gunstig voor oliebollenbakkers

Bakkers kunnen dit jaar waarschijnlijk meer oliebollen verkopen dan vorig jaar. De jaarwisseling valt dit keer erg gunstig, laat de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) weten. Ook is het voor veel bakkerijen en oliebollenkramen niet ongunstig dat er weer een coronalockdown is. In deze sombere tijd zouden veel mensen bereid zijn net wat meer geld uit te trekken voor lekker eten. Maar het beeld is niet overal hetzelfde, blijkt uit een belronde. Oliebollenverkopers in grote winkelcentra hebben het juist moeilijk nu naastgelegen niet-essentiële winkels gesloten zijn.

NBOV-voorzitter Arend Kisteman, die zelf ook bakker is, rekent wat betreft oliebollen op een verkoopplus van ongeveer 10 tot 15 procent. Dat zou in zijn eigen winkel, De Stadsbakker in Zwolle, neerkomen op circa 80.000 tot 85.000 oliebollen. De branchevoorman gaat ervan uit dat de trend bij andere bakkers ongeveer hetzelfde is. Nu zaken als de HEMA waar normaal ook veel gebak wordt verkocht, gesloten zijn hebben bakkers het volgens hem extra druk.

Bakker Klink uit Den Haag verwacht dit jaar ook wat meer oliebollen te verkopen dan vorig jaar, zegt eigenaar Max van der Zijden. Dat komt doordat zowel kerst als oud en nieuw dit jaar in het weekend vallen en er een hele werkweek tussen ligt. Daardoor hebben de zes vestigingen van Van der Zijden nu eigenlijk een extra verkoopdag. Bij oliebollenkraam Reizende Oliebollenbakkerij bij het Amsterdamse ziekenhuis UMC, locatie AMC, lijkt het ook drukker te gaan worden. Maar of er daadwerkelijk meer bollen worden verkocht, zal volgens de kraamhouder vrijdag pas blijken.

Weer

De verkoop op oudejaarsdag is onder meer afhankelijk van het weer, weet Marina van oliebollenkraam Spelbrink in Assen. Ideaal zou zijn als het licht gaat vriezen, met een heldere lucht. Zo mooi lijkt het op basis van de weersvoorspellingen niet te worden, maar tot nu toe loopt de verkoop er goed door. ‘We mogen niet mopperen’, zo klinkt het. De kraam heeft ook coronamaatregelen genomen. Er staan paaltjes zodat mensen beter afstand houden en er is een gelegenheid om je handen te desinfecteren.

Bij Oliebollen Utrecht in winkelcentrum Leidsche Rijn valt de verkoop juist wat tegen vergeleken met voor de pandemie, omdat veel naastgelegen winkels nu gesloten zijn. Datzelfde speelt bij Bakker Bart aan het Kazerneplein in Roermond. Deze zaak moet het normaal voor een groot deel hebben van het winkelende publiek van de Roermondse Designer Outlet. Daar is het nu stil en daardoor verkoopt de zaak waarschijnlijk maar de helft van het normale aantal oliebollen. Wel is de verwachting dat de verkoop iets beter zal uitpakken dan vorig jaar.

De gebakskraam bij tuincentrum De Biezen in Beek en Donk heeft het naar eigen zeggen wel erg druk, ondanks dat het tuincentrum gesloten is. De kraam wordt ook veel bezocht door mensen uit de omgeving. Daardoor is het er tot nu toe eigenlijk net als andere jaren, zegt de kraamhoudster.