Veel gewonden door confrontatie migranten met politie in Calais

Volgens de politie werd een groep van zestig agenten aangevallen door circa honderd migranten die onder meer met stenen gooiden. De donderdag begon relatief kalm met de ontruiming van een kampement van illegalen bij een ziekenhuis in de havenstad, die zonder incidenten werd uitgevoerd.

Maar daarna ontstak een groep migranten in woede aan de zuidoostrand van de stad waar een grote parkeerplaats voor vrachtauto’s is. Volgens ooggetuigen stortten de migranten zich met veel geweld op de agenten, aldus plaatselijke media. De agenten verweerden zich met traangas en wapens die niet-dodelijke projectielen of kogels afvuren. Calais is voor veel illegalen een uitvalsbasis om in vrachtauto’s of met treinen of in bootjes naar Engeland te gaan.