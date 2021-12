Farmaceut Biogen omlaag op Wall Street, Samung ontkent interesse

Biogen ging donderdag hard omlaag op de beurzen in New York. De Amerikaanse farmaceut won een dag eerder nog bijna 10 procent na berichten dat Samsung interesse zou hebben in het bedrijf. Het Zuid-Koreaanse concern sprak de geruchten over een mogelijke overname echter tegen. De stemming op Wall Street bleef verder positief na de nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 een dag eerder.