Dit jaar ruim 7 miljoen coronatests via Testen voor Toegang

Dit jaar werden er ruim 7 miljoen coronatests afgenomen in het kader van Testen voor Toegang, het systeem waarmee mensen een negatief testbewijs konden krijgen voor toegang tot bijvoorbeeld het theater of de horeca. Dat laat organisator Stichting Open Nederland (SON) weten.

Er werden in totaal meer dan 7,8 miljoen afspraken gemaakt, waarvan een deel dus niet werd nagekomen. Een bezoek aan een restaurant of café was de meest populaire reden voor het maken van een testafspraak. Er werden 2,4 miljoen afspraken voor een coronatest gemaakt met als doel een avond uit in een horecagelegenheid.

Ook het bezoeken van een evenement was een vaak opgegeven reden (1,2 miljoen testafspraken), gevolgd door een avondje naar de disco (800.000 afspraken), het bijwonen van een sportwedstrijd (620.000 afspraken) of zelf sporten (600.000 afspraken). De meeste afspraken werden gepland in de regio Amsterdam-Amstelland (1 miljoen).

Coronatoegangsbewijs

Op dit moment is Nederland in lockdown, maar in betere tijden werd Testen voor Toegang ingezet voor mensen die (nog) niet waren gevaccineerd of niet recentelijk een coronabesmetting hadden doorgemaakt en toch naar een plek wilden waar een coronatoegangsbewijs vereist was.

Het systeem werd begin dit jaar getest door middel van zogenoemde Fieldlabs. In het kader van die proeven bezochten mensen na een test onder meer de Keukenhof en het Eurovisie Songfestival.

In de zomer zakte het aantal afspraken ten tijde van de versnelling van de vaccinatiecampagne in. In het najaar, toen de coronapandemie tijdelijk onder controle leek en het land weer vrijwel volledig werd heropend, steeg het aantal testafspraken weer. In november werden er ruim een half miljoen afspraken per week gemaakt.

Halfuur reizen

Momenteel kan nog vrijwel iedereen binnen een halfuur reizen per auto of openbaar vervoer een testlocatie van Testen voor Toegang bereiken. Maar vanwege de afgenomen vraag naar toegangstests tijdens de lockdown is het volgens een woordvoerder van SON afwachten of de huidige testcapaciteit op peil blijft. Testaanbieders worden betaald per afgenomen test. ‘Als de testvraag lange tijd laag blijft, is het de vraag wat aanbieders gaan doen’, zo zei hij eerder deze week.

SON gaat mogelijk de GGD helpen bij het afnemen van coronatests. De gesprekken daarover lopen nog en de woordvoerder van SON kon er donderdag nog niets nieuws over zeggen.