Advocaten prins Andrew ‘in crisisberaad’ na jurybeslissing

De advocaten van de Britse prins Andrew houden naar verluidt crisisberaad nadat Ghislaine Maxwell woensdag schuldig is bevonden in het misbruikproces tegen haar. De jury achtte donderdag bewezen dat Maxwell tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die ook met Andrew bevriend was.

Experts stellen volgens MailOnline dat de uitspraak ‘geen goed nieuws’ is voor de tweede zoon van koningin Elizabeth en dat het de koninklijke familie wel eens in diskrediet zou kunnen brengen. Ook stellen ze dat de beslissing van de jury tegen hem kan werken in de zaak die is aangespannen door Virginia Giuffre. Zij zou geronseld zijn door Epstein en claimt dat Andrew haar meermaals heeft misbruikt in 2001, toen ze 17 jaar was. Volgens de experts verkleint het zijn kansen en heeft zijn reputatie verdere schade opgelopen.

Prins Andrew spreekt alle beschuldigingen tegen. Woensdag kwamen hij en zijn advocaten al met een nieuw plan om onder de rechtszaak uit te komen. Volgens de advocaten van Andrew woont Giuffre feitelijk niet in de Verenigde Staten, maar in Australië. Daardoor zou haar aanklacht niet rechtsgeldig zijn.

Juridische strategie

Giuffre heeft zelf aangegeven dat ze een inwoner is van de Amerikaanse staat Colorado. Een van haar advocaten reageerde gefrustreerd op de nieuwe juridische strategie van de prins. Die wordt omschreven als de ‘zoveelste vermoeiende poging’ om het proces te torpederen.

Eerder stelden de advocaten van Andrew ook al dat Giuffre 17 was op het moment van het vermeende misbruik, en dat dat in New York de leeftijd is waarop iemand seksueel meerderjarig is. Om die reden moet ze volgens de advocaten nog maar met bewijzen komen dat ze gedwongen werd om tegen haar wil seks te hebben met de prins.