Januari 2021: bestorming van Capitool

Volgens Trump is er bij de verkiezingen gefraudeerd en is de overwinning hem afgenomen. Op woensdag 6 januari zal Bidens zege worden bekrachtigd in een gezamenlijke vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in het Capitool.

Die dag hebben aanhangers van Trump een mars georganiseerd, de ‘Save America Rally’. Vooraf worden de deelnemers toegesproken en aangemoedigd door president Trump, die hen oproept naar het Capitool te gaan, het hart van de democratie in Amerika. Duizenden geven er gehoor aan, breken door de beveiliging heen en dringen het Capitool binnen. Ze richten vernielingen aan en verspreiden op sociale media beelden van wat ze aan het doen zijn. Een van de binnendringers neemt plaats achter het bureau van Nan..

