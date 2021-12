Italië haalt uit de VS tweehonderd gestolen kunstschatten terug

Volgens de Carabinieri zijn onderzoekers de keten van illegale opgravingen nagegaan. Ze kwamen zo via kunsthandelaren uit bij Amerikaanse musea, veilinghuizen, kunstgalerijen en privécollecties.

160 objecten zijn inmiddels met toestemming van de VS terug naar Italië gebracht. De rest staat momenteel in het Italiaanse consulaat in New York. De Italiaanse minister van Cultuur Dario Franceschini noemde de terugkeer van de kunstschatten ‘uitzonderlijk’.

Italië wil de illegale handel in kunst harder aanpakken en heeft dit jaar al zo’n 1700 nagemaakte kunstwerken en meer dan 23.600 archeologische voorwerpen in beslag genomen. De totale waarde wordt geschat op ruim 427 miljoen euro.