Uitvaartbedrijf DELA: drukte is aan het afnemen

Uitvaartbedrijf DELA krijgt iets minder overlijdensmeldingen dan een maand geleden. ‘De drukte is gelukkig iets aan het afnemen’, aldus een woordvoerder. Wel komen er nog steeds 15 à 20 procent meer meldingen binnen vergeleken met dezelfde periode in andere jaren.

Iets langer dan een maand geleden, op 25 november, ging het om gemiddeld 100 overlijdensmeldingen per dag. Inmiddels gaat het om zo’n 95 meldingen. ‘Het is dus nog wel steeds druk, maar we hopen dat de dalende trend doorzet’, zegt een woordvoerder.

Ondanks de drukte kunnen uitvaarten nog steeds op de gebruikelijke manier doorgaan. ‘Dat lukt doordat onze medewerkers bereid zijn om lange dagen te werken.’

Een maand geleden plaatste het bedrijf tien speciale koelunits bij meerdere uitvaartcentra in Nederland vanwege het hoge aantal sterftegevallen als gevolg van een coronabesmetting en de griepepidemie. De extra koelplekken waren nodig om de lichamen van de overledenen te bewaren tot de uitvaart, meestal een periode van vijf of zes dagen. Inmiddels zijn niet alle units meer in gebruik, maar uit voorzorg blijven ze tijdens de feestdagen nog wel staan, aldus de woordvoerder.