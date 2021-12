Kogel raakt peuter, OM eist negen jaar tegen verdachte schutter

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Amsterdam negen jaar cel geëist tegen een 24-jarige man die in mei bij een metrostation op vijf mannen zou hebben geschoten. Een meisje van 2 jaar werd daarbij in haar been geraakt. ‘Dit had zo anders kunnen aflopen,’ aldus de officier van justitie. ‘We kunnen van geluk spreken dat het meisje leeft en dat het in die zin bij de wond in het been is gebleven.’