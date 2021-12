Italië strenger voor ongevaccineerden, verlicht quarantaineregels

Zo mogen mensen die geen prik hebben gehad over twee weken niet meer naar naar een hotel, beurs of festival. Ook skiliften en het openbaar vervoer mogen ze niet meer gebruiken. De nieuwe regels gelden voorlopig tot het einde van de noodtoestand die vooralsnog op 31 maart afloopt.

In Italië worden daarnaast de quarantaineregels versoepeld voor mensen die gevaccineerd of hersteld zijn. Zij hoeven in principe niet meer in zelfisolatie als ze nauw in contact zijn geweest met iemand die positief is getest. Wel moeten ze tien dagen een FFP2-masker dragen als ze hun huis uitgaan.

Het aantal coronabesmettingen in Italië is de laatste dagen sterk toegenomen. Woensdag werden meer dan 98.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.