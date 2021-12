CDA-minister Grapperhaus keert niet terug in nieuwe kabinet

Justitieminister Ferdinand Grapperhaus is bezig aan zijn laatste dagen in de landelijke politiek. De CDA’er keert niet terug in het vierde kabinet-Rutte, dat naar verwachting op 10 januari op het bordes staat, zo laat hij weten aan De Telegraaf.

Grapperhaus blikt in een gesprek met de krant met trots terug op vier ‘intensieve jaren’ waarin veel is gebeurd en gedaan. Maar hij erkent ook dat er de komende decennia nog veel werk te verzetten is, met name in de strijd tegen de georganiseerde misdaad maar ook op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity.

Dat zijn ministerschap ‘niet zonder fouten of vergissingen’ is geweest, erkent Grapperhaus ook. De reputatie van de bewindsman liep vorig jaar een flinke deuk op toen foto’s opdoken waarop te zien was dat op zijn eigen huwelijksfeest de coronaregels werden overtreden.