Weer slecht jaar voor musea, maar ze haalden eruit wat erin zat

Ook in coronajaar 2021 hebben de musea aanzienlijk minder belangstellenden ontvangen dan normaal. Dat kwam door nog langere sluiting dan in 2020, door maxima aan aantallen bezoekers en door huiverigheid van mensen om zich onder publiek te begeven. Musea waren dit jaar dicht tot 5 juni en vanaf 19 december.

Ook kwamen er aanzienlijk minder buitenlandse toeristen naar ons land dan in de coronaloze jaren. Het Van Gogh Museum in de hoofdstad, altijd erg in trek bij buitenlanders, sluit 2021 af met ruim 366.000 bezoekers, dramatisch minder dan een jaar eerder toen er ondanks alles nog 517.000 belangstellenden kwamen opdagen. In 2019 kwamen er ruim 2,1 miljoen bezoekers uit 108 verschillende landen.

Het Rijksmuseum in Amsterdam, vanwege de Hollandse meesters ook vaak een vast bezoekonderdeel voor buitenlanders, trok afgelopen jaar 625.000 bezoekers. Dat zijn er ook minder dan vorig jaar, toen er zo’n 675.000 mensen naar het museum kwamen. In 2019 waren dat er nog 2,7 miljoen. De tentoonstelling Slavernij, die vlak voor de zomer opende, trok alleen al 80.000 bezoekers naar het Rijks.

Spraakmakende tentoonstellingen

Met spraakmakende tentoonstellingen haalden meer musea eruit wat er ondanks alles in zat. Het Drents Museum bijvoorbeeld sloot het jaar af met dik 108.000 bezoekers (tegen 95.000 bezoekers in 2020). Niet alleen een overzichtstentoonstelling over Henk Helmantel trok de belangstelling, maar vooral ook expositie Viva la Frida - Life and art of Frida Kahlo.

Het Fries Museum kijkt ook niet ontevreden terug. De door de lockdown voortijdig gesloten tentoonstelling Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery viel breed in de smaak en de tentoonstelling Haute Bordure was slechts anderhalve maand te zien maar was vrijwel volledig uitverkocht. Het museum in Leeuwarden trok iets meer dan 67.000 bezoekers, ook minder dan in 2020 (74.000). Ook het Dordrechts Museum en Museum MORE in Gorssel wisten op de voorgrond te treden met respectievelijk In het licht van Cuyp en een tentoonstelling van werk van Bob Ross.

Amsterdam

Museum Hermitage in Amsterdam trok 52.000 bezoekers en de vestiging in hetzelfde gebouw van het Amsterdam Museum 37.000. Het Amsterdam Museum, dat flink in beeld was met de Gouden Koets, trok in totaal op alle locaties 138.000 bezoekers.

Het Groninger Museum kreeg het afgelopen jaar bijna 94.400 mensen binnen. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem telde er ruim 300.000. Het Bonnefanten in Maastricht heeft circa 67.000 bezoekers mogen verwelkomen.