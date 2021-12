Kopenhagen breekt Europees record met aantal positieve tests

Denemarken is de grootste brandhaard voor het coronavirus in Europa. In Spanje neemt het aantal positieve tests razendsnel toe. In Nederland is voorlopig nog een daling te zien, maar het hele land blijft voor de zevende week op rij donkerrood. Dat is de hoogste waarschuwingskleur.

De Deense hoofdstad Kopenhagen voert de ranglijst van de Europese gezondheidsdienst ECDC aan. In de afgelopen twee weken zijn daar 74.401 inwoners positief getest. Omgerekend komt dat neer op 4030 gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel één op elke 25 inwoners.

Kopenhagen vestigt daarmee een nieuw Europees record. In augustus had het Franse overzeese gebiedsdeel Guadeloupe 3983 positieve tests op elke 100.000 mensen.

Stijging

De snelste stijgers van Europa zijn de Spaanse regio’s Extremadura en Castilië-La Mancha. Daar nam het aantal positieve tests ten opzichte van vorige week met 180 procent toe. In de hoofdstad Madrid was de stijging zo’n 160 procent, net als in Malta.

In elke Nederlandse provincie daalt het aantal positieve tests. Zeeland heeft Limburg afgelost als de koploper binnen Nederland. Op de Europese ranglijst zakt Zeeland van de 11e naar de 27e plaats. Limburg gaat van de 9e naar de 41e plaats. In Amsterdam en omstreken is al wel een stijging van het aantal positieve tests te zien door de opkomst van de omikronvariant.

Oostenrijk

Oostenrijk was een paar weken geleden de grootste brandhaard van Europa, maar de situatie is er nu zo verbeterd dat grote delen van het land een stap omlaag kunnen doen, van donkerrood naar rood. Ook grote delen van Duitsland krijgen een lagere waarschuwingskleur. Roemenië staat er het best voor.

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 13 tot en met 26 december. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.