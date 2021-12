Advocaat wil vrijspraak voor Nederlandse ‘sekteleider’

Advocaat Inez Weski bepleit donderdag voor de rechtbank in het Duitse Kleef vrijspraak voor haar cliënt, de Nederlandse leider van een in Duitsland gevestigde geloofsgemeenschap. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 59-jarige Robert B. eerder deze maand 8 jaar cel geëist wegens misbruik van een nu 27-jarige vrouw die lid was van de gemeenschap.

Volgens de Duitse justitie misbruikte B. de vrouw van haar 12e tot haar 25e. Het misbruik zou zijn doorgegaan tot de politie eind vorig jaar het klooster in het Duitse Goch binnenviel, waar de van oorsprong Nederlandse sekte zetelde.

De politie deed de inval in het voormalige nonnenklooster na signalen dat de vrouw tegen haar wil zou worden vastgehouden. Volgens de Duitse justitie zou het slachtoffer al jong van haar familie gescheiden zijn als uitverkorene van de leider, die haar vanaf jonge leeftijd tussen 2006 en 2020 steeds weer misbruikt zou hebben.

Veroordeling

Weski is een van de drie advocaten van de verdachte. De aanklacht is volgens haar slechts gebaseerd op de verklaring van een enkele, zeer ongeloofwaardige persoon. Dat is in haar ogen niet genoeg voor een veroordeling.

Als de rechtbank de Nederlander veroordeelt, zal de verdediging ‘ongetwijfeld’ in hoger beroep gaan, tot aan het Europese Hof toe. Want volgens Weski schendt de rechtbank het Europese recht. Ze wil het Europese Hof dan met name de inhoudelijke en formele bewijsvoering in dit proces laten beoordelen.

Publiekelijk weren

Volgens Weski had het proces helemaal niet gevoerd mogen worden. Het proces heeft ruim een half jaar geduurd. Er is een groot aantal getuigen gehoord. Publiek en media werden geweerd van de zittingen, die achter gesloten deuren plaatsvonden. Alleen de eerste zittingsdag was openbaar. Weski vindt dat niet kunnen, zei ze voorafgaand aan haar pleidooi. ‘Zo kan ik mij niet publiekelijk weren tegen de aanklacht.’

Naar verwachting zal de rechtbank donderdag niet lang na het pleidooi van Weski uitspraak doen. Ook dat stoort de raadsvrouw. Ze vraagt zich af hoe een rechtbank zo snel na een pleidooi door de verdediging tot een afgewogen oordeel kan komen. Mogelijk gaat ze ook dit voorleggen aan het Europese Hof, zei ze.