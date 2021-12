VS en Rusland sturen onderministers naar veiligheidsoverleg

De toch al gespannen relatie tussen Washington en Moskou staat momenteel extra onder druk door een Russische troepenopbouw in het grensgebied met Oekraïne. In het westen wordt gevreesd voor een Russische inval in dat Oost-Europese land. Rusland zegt het recht te hebben om naar eigen inzicht troepen te verplaatsen op het eigen grondgebied.

Rjabkov en Sherman spreken elkaar op 10 januari in het Zwitserse Genève. Rusland heeft aangekondigd dan om harde veiligheidsgaranties te zullen vragen. ‘Namelijk dat de NAVO zich niet verder zal uitbreiden naar het oosten en dat wapensystemen die een gevaar kunnen vormen voor Rusland niet worden ingezet in de buurt van onze grens’, zei een woordvoerster van het ministerie.

Er staat in januari ook topoverleg tussen Rusland en de NAVO op de agenda. Dat moet op 12 januari plaatsvinden in Brussel. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden bellen donderdag al met elkaar. Dat moet rond 21.30 uur Nederlandse tijd gaan gebeuren.