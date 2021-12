Ex-president Ghani verdedigt vertrek uit Afghanistan

Toen Ghani op 15 augustus wakker werd, had hij naar eigen zeggen ‘geen idee’ dat het zijn laatste dag in Afghanistan zou zijn. Pas toen hij in het vliegtuig zat, realiseerde hij zich dat hij niet zou terugkeren.

Volgens de oud-president hadden de Taliban die dag beloofd om Kabul niet binnen te trekken. ‘Maar twee uur later was dat niet het geval’, herinnert hij zich. Volgens hem trokken twee verschillende facties van de Taliban Kabul binnen en de kans dat daarbij de stad verwoest zou worden was in zijn ogen zeer groot.

Doodsbang

Ghani had onder anderen zijn vrouw die dag de opdracht gegeven om Kabul te verlaten. Zelf wachtte hij op een auto om hem naar het ministerie van Defensie te brengen, maar die kwam niet opdagen, zegt hij tegen de BBC. Het hoofd van zijn beveiliging - die volgens hem ‘doodsbang’ was - zei tegen de president dat als hij tegen de Taliban in opstand komt ‘iedereen gedood zal worden’.

‘Hij gaf me niet meer dan twee minuten’, aldus Ghani, die in eerste instantie dacht dat hij met het vliegtuig naar de Afghaanse stad Khost gebracht zou worden. Maar ook daar hadden de Taliban al de macht gegrepen. ‘Ik wist niet waar we heen zouden gaan. Pas toen we vertrokken, werd duidelijk dat we [uit Afghanistan] zouden vertrekken. Dus dat was heel plotseling.’

Erkenning fouten

Ghani erkent dat hij fouten heeft gemaakt in aanloop naar de val van Kabul. Een daarvan was volgens dat hij vertrouwde ‘in onze internationale samenwerking’ en dat het geduld van de internationale gemeenschap niet zou opraken. ‘In plaats van een vredesproces, kregen we een terugtrekkingsproces’, zegt Ghani, die vindt dat hij als ‘zondebok’ is neergezet.

Sinds de overname van Kabul verblijft Ghani in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In zijn thuisland werd verbolgen gereageerd op zijn vertrek. Zelfs zijn trouwste aanhangers veroordeelden zijn besluit het land te verlaten. Leden van zijn regering en andere kopstukken vielen hem openlijk aan.