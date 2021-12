Talibanleider: respecteer amnestie medewerkers gevallen regering

Na de machtsovername in augustus beloofden de Taliban amnestie voor voormalige leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten en voormalige overheidsmedewerkers. Leider Akhundzada vraagt zijn volgelingen nu via zijn woordvoerder die belofte na te komen en oud-overheidspersoneel ‘niet te straffen’. De Taliban hebben ook beloofd de strijder in de verschenen video aan te pakken.

Sinds de machtsovername zijn filmpjes opgedoken waarin te zien zou zijn hoe Talibanstrijders mensen mishandelen. Onder meer de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties beschuldigen de Taliban van het executeren van voormalige leden van veiligheidsdiensten.

Geestelijk leider Akhundzada wil volgens zijn woordvoerder ook dat de Taliban Afghanen ontmoedigen het land te ontvluchten. De leider stelt dat gevluchte burgers geen respect krijgen in het buitenland. Veel Afghanen zijn geëvacueerd sinds de machtsovername en nog steeds hopen veel mensen het land te verlaten.