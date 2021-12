Belangrijke nieuwsfoto’s van 2021: De migrantencrisis spreidt zich uit over Europa

In 2020 speelde de migrantencrisis zich nog met name af aan de randen van Zuid-Europa, met kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos als schrijnend symbool.

Maar in 2021 kroop de crisis linksom en rechtsom omhoog in Europa. Rechtsom: naar de grens tussen Polen en Belarus, waar duizenden mensen, gefaciliteerd door de president van Belarus, hun kansen waagden op een toekomst in Europa, en daarbij op de nietsontziende Poolse grenspolitie stuitten. En linksom: naar het Kanaal, voor de kust van Frankrijk. Meer dan 30.000 mensen probeerden dit jaar vanuit Frankrijk de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. En ook al deden ze dat in boten die lang niet altijd zeewaardig waren, toch bereikten meer dan 25.000 mensen de overkant.

Het VK is een aantrekkelijke bestemming voor veel migranten. Vanwege de taal, maar ook vanwege familieleden die er al wonen. Voorheen konden migranten in een w..

