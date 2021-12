EU wil wapenembargo tegen Myanmar na bloedbad

De Europese Unie pleit voor een internationaal wapenembargo tegen Myanmar vanwege een escalatie van het geweld in het land. Dat zegt de Europese buitenlandgezant Josep Borrell, die in een verklaring duidelijk maakt dat de EU ook bereid is om zelf met nieuwe strafmaatregelen te komen tegen het militaire regime.

De verklaring van Borrell volgt op berichten over een nieuw bloedbad in Myanmar, waar het al langer onrustig is. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat militairen in een dorp in deelstaat Kayah tientallen mensen hebben gedood, onder wie ook kinderen. Hun lichamen zouden vervolgens in brand zijn gestoken. Het leger zegt zelf ‘gewapende terroristen’ te hebben uitgeschakeld.

Het Myanmarese leger pleegde dit jaar een staatsgreep en arresteerde regeringschef Aung San Suu Kyi. De EU legde daarna al sancties op, maar volgens Borrell is inmiddels duidelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hij vindt dat ‘het doden en verbranden van meer dan 35 mensen, onder wie vrouwen, kinderen en humanitaire hulpverleners’ niet zonder gevolgen mag blijven.