Belangrijke nieuwsfoto’s van 2021: Scholen dicht en online lessen vergroten leerachterstanden en kansongelijkheid

De schoolsluitingen, tekort aan onderwijzend personeel, klassen die in quarantaine moesten ... de onrust en het online onderwijs vergroten de kans op leerachterstanden en kansongelijkheid. Die conclusie trok de Onderwijsinspectie in De staat van het Onderwijs, dat in april gepubliceerd werd. Basisschoolleerlingen en brugklassers lopen vooral vertraging op in onder meer begrijpend lezen en rekenen. Bovendien groeit de kansenongelijkheid. Neem nu alleen al de mogelijkheid tot het nemen van bijles. Voor een basisschoolkind kost dat ouders gemiddeld ruim 700 euro per jaar. Eerder, in februari kondigden de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven aan 8,5 miljard euro te investeren in een Nationaal Programma Onderwijs, waarmee schol..

