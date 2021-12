Extra ruimtes in Engelse ziekenhuizen voor coronapatiënten

De Britse gezondheidsdienst NHS gaat in ziekenhuizen tijdelijke onderkomens inrichten om coronapatiënten in op te vangen. De extra ruimtes zijn mogelijk nodig door het hoge aantal besmettingen als gevolg van de omikronvariant. Volgens de medische chef van de NHS, Stephen Powis, leeft de dienst momenteel ‘op voet van oorlog’ met het virus.

De acht tijdelijke onderkomens met elk een capaciteit van honderd patiënten worden ingericht in ziekenhuizen in Engeland, meldt Sky News. Ze zijn vernoemd naar de verpleegkundige Florence Nightingale. En mocht het nodig zijn, zijn ook alvast meer locaties zoals gymzalen aangewezen om patiënten in onder te kunnen brengen.

Op de acht locaties komen als dat nodig is ziekenhuispatiënten te liggen die nog niet voldoende hersteld zijn van Covid om naar huis te kunnen, maar die verder nog maar weinig aandacht nodig hebben van verpleegkundigen. Momenteel gebruiken de ziekenhuizen in sommige gevallen al hotels en verzorgingshuizen om daar niet-Covid-patiënten te verzorgen.

Niet afwachten

‘We weten niet precies hoeveel van degenen die het virus oplopen behandeling in het ziekenhuis nodig hebben’, zegt Powis ‘Maar gezien het aantal infecties kunnen we daar niet langer op wachten en daarom wordt er vanaf vandaag gewerkt om te zorgen dat deze faciliteiten aanwezig zijn.’

Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zegt te hopen dat de ruimtes uiteindelijk niet nodig zijn. Eerder tijdens de pandemie zette de Britse gezondheidsdienst ook veldhospitalen in om coronapatiënten in op te vangen.