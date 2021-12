Bij een oliebollenkraam in Breda heeft donderdag een explosie plaatsgevonden. Een aantal mensen is lichtgewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. ‘De gasflessen staan buiten en veilig opgesteld en de situatie bij de kraam aan het Breepark is nu weer veilig’, aldus de veiligheidsregio.

Hulpdiensten verlenen eerste hulp aan enkele gewonden. De precieze oorzaak van de ontploffing is niet bekend.