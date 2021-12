Manager Kim Kardashian vermoord aangetroffen in kofferbak auto

Angela Kukawski, de zakenmanager van onder anderen Kim Kardashian, Kanye West en Nicki Minaj, is door de politie in Los Angeles dood aangetroffen in de kofferbak van haar eigen auto. Haar partner, Jason Barker, is opgepakt op verdenking van moord, meldt de Los Angeles Police Department.

De 55-jarige Kukawski, die heel wat sterren in haar klantenbestand heeft en in de wijk Sherman Oaks woonde, was sinds 22 december vermist. De politie trof haar levenloze lichaam in haar eigen auto aan in Simi Valley, een stad ten noordwesten van Los Angeles.

Barker zou Kukawski hebben gedood in hun huis in Sherman Oaks en vervolgens met het lichaam in de auto naar Simi Valley zijn gereden. Volgens de politie is de vrouw om het leven gebracht met een mes en door verwurging.