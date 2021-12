Lagere belasting over bonussen moet Chinese economie aanjagen

Door de consumptie aan te wakkeren probeert de overheid in Beijing de economische groei in het land te stimuleren. Goedverdienende Chinezen zouden hierdoor zomaar duizenden euro’s extra te besteden krijgen. De ingreep drukt wel op de schatkist, want naar schatting zal er volgend jaar omgerekend meer dan 15 miljard euro minder aan belasting geheven kunnen worden.

De aankondiging over de lastenverlichting komt in de aanloop naar het Chinese nieuwjaar. Deze periode staat bekend als het drukke winkelseizoen in China, waarin wat extra geld voor veel mensen dus goed van pas kan komen. De Chinese overheid kondigde onlangs al aan maatregelen te zullen nemen om de economische vertraging die wordt veroorzaakt door de problemen op de Chinese vastgoedmarkt en de aanhoudende coronapandemie te keren. De inzinking van de vastgoedmarkt treft de met schulden beladen projectontwikkelaars en ondermijnt ook de industriële productie.

Daarnaast zijn er ook nog problemen die kunnen ontstaan als de virusuitbraak ten einde komt. Volgens een hoge ambtenaar van het ministerie van Handel wordt China geconfronteerd met ‘ongekende’ moeilijkheden om de handel volgend jaar op peil te houden. Afgelopen tijd profiteerde China er namelijk nog van dat de productiecapaciteit in diverse andere exportlanden minder was door lockdowns. Daardoor kan China ook hogere prijzen vragen voor zijn producten. Maar straks is die periode met een relatief gunstige concurrentiepositie weer voorbij. Ook kan de vraag naar Chinese goederen afnemen als het wereldwijde economische herstel aan kracht verliest.