‘Testdag’ voor prikken jonge kinderen in Vlaanderen

Vlaanderen begint donderdag in Gooik met het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het gaat volgens omroep VRT om een soort testdag. Er wordt gekeken hoeveel tijd nodig is om kinderen te vaccineren en hoe ruimtes kindvriendelijk kunnen worden ingericht.

Vlaamse kinderen worden net als in Nederland gevaccineerd met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Ze krijgen wel een kleinere dosis dan volwassenen. Er zijn voor de eerste dag in Vlaanderen 200 uitnodigingen verstuurd naar kinderen in Gooik, al is het nog de vraag of die zich allemaal melden voor een vaccinatie. De autoriteiten houden rekening met een lagere opkomst dan onder volwassenen.

Ook andere Vlaamse vaccinatiecentra zijn al begonnen met het versturen van uitnodigingen voor kinderen. Die worden vermoedelijk in de eerste week van januari ingeënt. In Brussel is daar eerder deze maand al een begin mee gemaakt. Daar waren de smurfen ingezet om kinderen gerust te stellen. Er liep volgens Belgische media onder meer een grote ‘Smurfin’ rond in vaccinatiecentrum Pacheco.

Nederland

In Nederland worden momenteel kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een verhoogd medisch risico ingeënt tegen corona. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met ernstige astma, het downsyndroom of een hartafwijking. In de tweede helft van januari zijn de overige leeftijdsgenoten aan de beurt.

De Nederlandse GGD laat weten dat het inenten van kinderen ‘meer aandacht en zorg vraagt. GGD-medewerkers zijn getraind om met kinderen om te gaan en hen en de ouders hierin op de juiste manier te begeleiden.’