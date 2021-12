Zestig organisaties willen heropening scholen per 10 januari

Unicef en 59 andere organisaties vinden het onacceptabel als scholen in het begin van het nieuwe jaar dicht zouden blijven vanwege de coronapandemie. ‘Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien’, aldus de kinderrechtenorganisatie. Scholen zouden na de kerstvakantie direct weer open moeten en daarna ook niet meer ‘zomaar’ gesloten mogen worden. Zet de belangen van kinderen voorop en open de scholen op 10 januari, aldus Unicef donderdag.

Onder de mede-ondertekenaars zijn Jeugdzorg Nederland, Jantje Beton, Jeugdartsen Nederland en de GGZ. Het kabinet moet volgens de organisaties op zoek naar alternatieven om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. ‘Maak creatief gebruik van ruimte, tijd en menskracht. En kijk ook naar andere manieren waarop de zorgen van onderwijspersoneel verminderd kunnen worden.’

Unicef is naar eigen zeggen al sinds het begin van de pandemie kritisch over de belangenafweging die door de autoriteiten wordt gemaakt en de positie van kinderen en jongeren daarin. ‘Het is niet duidelijk in hoeverre scholen bijdragen aan de toename van ernstige ziekte en druk op de zorg.’