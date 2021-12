AEX koerst af op hoger begin van laatste volle handelsdag 2021

De Amsterdamse AEX-index koerst donderdag af op een licht hoger begin van de laatste volle handelsdag van het jaar. Vrijdag wordt er op het Damrak nog een halve dag gehandeld vanwege de viering van oudejaarsavond. In Duitsland wordt donderdag het beursjaar al afgesloten. In de periode tussen kerst en het nieuwe jaar wordt er doorgaans weinig gehandeld op de beurzen omdat veel beleggers en handelaren vrij zijn.

Ook in de laatste dagen van het jaar blijven de markten in de greep van de omikronvariant. In Frankrijk steeg het aantal coronabesmettingen naar een nieuw record. Voor het eerst rapporteerde het land in 24 uur meer dan 200.000 positieve tests. Eind vorige week ging Frankrijk voor het eerst over de grens van 100.000. In een aantal dagen is dat cijfer dus verdubbeld.

De andere Europese beurzen zullen naar verwachting ook met kleine winsten openen. In Azië de lieten de aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei het jaar af met een verlies van 0,4 procent. Over heel 2021 boekte de Japanse hoofdindex een winst van bijna 5 procent. In Tokio zijn de financiële markten vrijdag en maandag gesloten vanwege de viering van Nieuwjaar.

Hang Seng-index

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. Het door schulden geplaagde Chinese vastgoedconcern Evergrande zakte 8 procent. De onderneming moest afgelopen dinsdag weer schulden afbetalen en er zijn nog steeds geen tekenen dat er is betaald.

Op het Damrak kwam Wereldhave met een handelsbericht. Het vastgoedfonds verklaarde in het laatste kwartaal van 2021 een sterke opleving van de verhuuractiviteit te zien. Het bedrijf verlengde bestaande huurovereenkomsten met een aantal belangrijke huurders, waaronder kledingketen C&A. Ook opent HEMA eind dit jaar het concept ‘HEMA keuken’ in het winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, dat eigendom is van Wereldhave.

Gemengde sluiting

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX daalde 0,6 procent tot 796,12 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. Londen steeg 0,7 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot een nieuw record en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,1319 dollar waard, tegen 1,1343 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 76,62 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 79,31 dollar per vat.