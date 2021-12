Corona-uitbraak in het Chinese Xi’an raakt chipproductie

Xi’an is al dagen in een strenge lockdown. Micron benadrukt in een verklaring dat het ‘passende maatregelen’ neemt om het risico van het virus in de fabriek te minimaliseren zodat er toch nog doorgewerkt kan worden. Dan gaat het om coronatesten op locatie, regels om fysieke afstand te houden en het tijdelijk verminderen van het aantal medewerkers dat tegelijk aan het werk is

De aankondiging van Micron volgt op soortgelijk nieuws eerder van grote rivaal Samsung Electronics. Het Zuid-Koreaanse concern zei eveneens dat de productie in de Chinese stad zal worden getroffen. De twee bedrijven behoren tot de grootste makers van geheugenchips. Die worden gebruikt in tal van apparaten, van smartphones tot supercomputers.

De problemen zijn een tegenslag voor de elektronicasector en ook autofabrikanten. Er is namelijk al maanden sprake van een wereldwijd tekort aan halfgeleiders. Oorzaak hiervan is onder meer de toegenomen vraag naar notebooks en andere elektronica tijdens de eerdere coronalockdowns. Tot overmaat van ramp hadden chipfabrikanten de afgelopen jaren hun capaciteit voor sommige typen chips juist verminderd, omdat de vraag ernaar destijds wat was afgezwakt. Deskundigen zeiden eerder al dat ze vrezen dat het chiptekort nog wel even kan voortduren.