Nikkei sluit 2021 lager af, SenseTime wint bij debuut in Hongkong

De aandelenbeurs in Tokio sloot donderdag het tweede coronajaar 2021 af met een klein verlies. De Japanse beurs boekte desondanks wel een jaarwinst. De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong beleefde SenseTime, dat zich bezighouder met kunstmatige intelligentie (AI) een succesvol beursdebuut.

De Nikkei in Tokio eindigde op de laatste handelsdag van het jaar 0,4 procent lager op 28.791,71 punten. De hoofdindex boekte dit jaar een winst van bijna 5 procent. Het was het derde winstjaar op rij. In 2020 won de Nikkei 16 procent. In Tokio zijn de financiële markten op vrijdag en maandag gesloten vanwege de viering van Nieuwjaar. Op dinsdag 4 januari wordt de handel weer hervat.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus door de hoop op meer steunmaatregelen van de Chinese autoriteiten. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,3 procent. SenseTime won bijna een kwart aan beurswaarde. Het Chinese AI-bedrijf moest eerder zijn beursgang uitstellen nadat het door Washington op een zwarte lijst werd gezet. De Amerikanen beschuldigen het bedrijf van het maken van een gezichtsherkenningsprogramma dat wordt gebruikt tegen de Oeigoeren in Xinjiang. De relatie tussen de VS en China staat al langer onder druk vanwege de mensenrechtensituatie in Xinjiang, maar ook in Hongkong.

Het door schulden geplaagde vastgoedfonds Evergrande kelderde 9 procent in Hongkong. De onderneming moest dinsdag weer schulden afbetalen en er zijn nog steeds geen tekenen dat er is betaald. Kenners houden er rekening mee dat Evergrande de betalingstermijn van dertig dagen niet zal halen. Het bedrijf bleef eerder al in gebreke met een aflossing.