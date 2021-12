Biden en Poetin bellen elkaar donderdag

De Amerikaanse en de Russische president, Joe Biden en Vladimir Poetin, spreken elkaar volgens zegslieden in het Witte Huis donderdag. Poetin heeft gevraagd om een onderhoud, aldus de woordvoerders. De twee mogendheden proberen hun oplopende ruzies te temperen. Eerder deze week werd bekend dat er 10 januari een ontmoeting tussen diplomaten van beide landen komt om onder meer de wrijvingen over Oekraïne te bespreken.

Het ‘toptelefoontje’ is volgens de Amerikaanse bronnen donderdagmiddag dus donderdagavond in Moskou. Een exacte tijd is niet bekendgemaakt.

Biden heeft de afgelopen tijd meerdere Europese leiders gesproken over de situatie aan de Oekraïense grens. Binnenkort zal hij volgens een woordvoerder ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski spreken.

Blinken

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken sprak hem woensdag al. Tegen Zelenski zou hij de ‘niet aflatende steun’ van de VS hebben benadrukt voor de ‘onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne’. Zeker in het licht van de Russische troepenopbouw aan de grens, waar in het Westen met argusogen naar wordt gekeken.

De relatie tussen Rusland en Oekraïne is al jaren zeer gespannen. De Russen annexeerden in 2014 het Oekraïense schiereiland De Krim. Ook steunde Moskou de Oekraïense separatisten die eigen ministaatjes uitriepen in het oosten van hun land en de strijd aangingen met de prowesterse regering in Kiev. Moskou heeft berichten over een mogelijke invasie afgedaan als een poging om voor onrust te zorgen.