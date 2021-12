Antwerpse horeca en winkels dolblij met golf Nederlandse klanten

Antwerpse winkeliers en horecaondernemers zijn dolblij met de massale komst van Nederlandse klanten vlak voor het einde van een economisch desastreus coronajaar. Belgische media melden dat over het algemeen winkeliers en horeca-uitbaters allemaal spreken van een omzet die 20 procent hoger is dan verwacht voor de Nederlandse autoriteiten hun eigen ‘niet essentiële economie’ weer sloten met coronabeperkingen.

Een vereniging van horecaondernemers in het centrum van Antwerpen (VZW Groenplaats) stelt dat de Nederlanders ‘de eindejaarsomzet hebben gered’. ‘Sinds de Nederlanders naar hier zijn gekomen, halen we weer normale omzetten’, zei Vincent Schietekat, die voorzitter is van de vereniging, tegen de Vlaamse omroep.

Volgens hem zijn de Nederlandse bezoekers ook niet krenterig. ‘We kijken naar cijfers van 2019, van voor corona dus. Het is echt sinds de Nederlanders naar hier zijn gekomen, dat we díe omzetten weer halen, ondanks het feit dat de horeca nog altijd al om 23.00 uur dicht moet. Op dit moment zorgen Nederlanders gemakkelijk voor 20 tot 30 procent van onze omzet, denk ik.’