Krant Zuid-Korea: Samsung in de markt voor farmaceut Biogen

De Zuid-Koreaanse techreus Samsung is in onderhandeling over de overname van producent van geneesmiddelen Biogen. Dit meldt de Zuid-Koreaanse krant The Korea Economic Daily op basis van ingewijden. Met de deal zou een bedrag van 40 miljard dollar zijn gemoeid, omgerekend dik 35 miljard euro.

Biogen is een toonaangevend Amerikaanse bedrijf dat vooral bekend is van zijn middelen die werken tegen neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, dementie, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Het heeft 33 nieuwe kandidaat-geneesmiddelen in de pijplijn en heeft ook een aantal fase 3 klinische proeven uitstaan op kandidaat-geneesmiddelen tegen depressie.

Volgens de krant heeft Biogen Samsung zelf benaderd voor de deal. Biogen had tot het nieuws naar buiten kwam een marktwaarde van 35 miljard dollar. Het aandeel Biogen schoot nadat het nieuws naar buiten kwam dik 9 procent omhoog in de Nasdaq. Mocht het tot een overname komen, dan zou dat de grootste deal van Samsung ooit zijn. Verder details over de deal waren niet direct bekend.

Biogen werd in 1978 mede opgericht door twee Nobelprijswinnaars Walter Gilbert en Phillip Sharp. Gilbert kreeg de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn werk op het gebied van DNA-onderzoek in 1980. Sharp won in 1993 de prijs voor geneeskunde voor zijn ontdekking van gensplitsing.