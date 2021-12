Frankrijk meldt meer dan 200.000 nieuwe besmettingen

Frankrijk heeft woensdag met het aantal coronabesmettingen een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst rapporteerde het land in 24 uur meer dan 200.000 positieve tests. Het aantal nieuwe gevallen kwam om precies te zijn uit op 208.099, zowel een landelijk als een Europees record.

Eind vorige week ging Frankrijk voor het eerst over de grens van 100.000. In een aantal dagen is dat cijfer dus verdubbeld. Dinsdag werden ruim 179.800 nieuwe besmettingen gemeld.

De Franse volksgezondheidsminister Olivier Véran liet eerder op de dag aan het parlement weten dat minstens 1 miljoen Fransen op dit moment besmet zijn met corona. Gemiddeld testen iedere seconde meer dan twee mensen positief op het virus. En het aantal gevallen met de omikronvariant verdubbelt volgens Veran iedere twee á drie dagen.

‘We zien cijfers waar je duizelig van wordt’, aldus de minister, die verwacht dat iedereen die niet gevaccineerd is sowieso besmet zal raken deze golf.

De Franse regering heeft deze week wel al strengere maatregelen aangekondigd, maar ze wil vooralsnog geen lockdown instellen.