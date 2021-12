België heropent cultuursector na uitspraak Raad van State

Het besluit van het Overlegcomité om haar eigen coronabeperking na een week weer in te trekken, is een logisch gevolg van de uitspraak van de Raad van State.

De grootste Belgische bioscoopketen Kinepolis had al laten weten op 1 januari de deuren weer te openen. Een woordvoerster omschreef de gedwongen sluiting tegenover persbureau Belga als ‘een onrechtvaardige beslissing’ die wordt rechtgezet. De sluiting tijdens een traditioneel drukke periode plaatst het bedrijf wel voor problemen. Zo moet personeel weer worden ingeschakeld. ‘We hadden net alles in gereedheid gebracht voor de sluiting en nu zijn we weer volop voorbereidingen aan het treffen voor een heropening’, zei de woordvoerster. ‘Het is niet zo eenvoudig dat we gewoon het licht weer kunnen aandoen.’

België had culturele instellingen laten sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel was sinds tweede kerstdag van kracht. De Raad van State oordeelde dinsdag dat het beleid disproportioneel is. Er zou onvoldoende zijn gemotiveerd waarom het bezoeken van culturele voorstellen een gevaar zou zijn voor de volksgezondheid.