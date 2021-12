Bedrijven kregen al 130 miljoen euro aan voorschotten TVL

RVO gaf eerder al aan nog voor het einde van dit jaar de eerste voorschotten te willen overmaken. Enkele dagen na de toekenning, gebeurt dat ook, zegt de dienst nu.

Van de 24.432 aanvragen die woensdag rond het middaguur binnen waren gekomen, werden er 13.127 binnen de eerste twee dagen na openstelling van het loket ingediend. Daarmee was de aanvraag over het vierde kwartaal drukker dan die van de afgelopen twee kwartalen. De meeste aanvragen tot nu toe komen van restaurants, cafés en taxibedrijven.

Nieuwe steunpakketten

Toen het kabinet de nieuwe steunpakketten aankondigde was er nog sprake van een minimaal omzetverlies van 30 procent. Later, toen Nederland in lockdown ging, werd dat aangepast naar 20 procent. Omdat die nieuwe grens nog niet is goedgekeurd door de Europese Commissie en in een wet is vastgelegd, houdt de RVO alle aanvragen van bedrijven die minder dan 30 procent omzetverlies leden op. Dat waren er tot nu toe 983.

Over heel 2021 werd tot en met woensdag 5,2 miljard euro aan TVL uitgekeerd aan meer dan 150.000 ondernemers. In totaal werden in alle vier de periodes van de regeling ruim 272.000 aanvragen gedaan. Daarvan werden er zo’n 230.000 toegekend.

Ruim een vijfde van alle aanvragen kwam van eet- en drinkgelegenheden en iets meer dan een tiende van winkeliers. Ook bedrijven in de categorie ‘wellness en overige dienstverlening, uitvaartbranche’ haalden de top 3 met 7 procent van alle aanvragen.