FT: mediaconcerns VS geven 101 miljard uit aan streamingcontent

De acht grootste Amerikaanse mediabedrijven geven volgend jaar een recordbedrag van 115 miljard dollar, omgerekend ruim 101 miljard euro, uit aan het inkopen en produceren van films en tv-shows voor hun eigen streamingplatforms. Dat berekende de Britse krant Financial Times. Voor de meeste van die bedrijven is de streamingdienst nog een verlieslatende aangelegenheid.

De verwachting is dat het moeilijker en moeilijker wordt om nieuwe abonnees te strikken. Zeker na de sterke door de coronapandemie gestimuleerde groei van diensten als Netflix, Amazon Prime en Disney+. Wil je in deze branche mee blijven doen is het volgens kenners noodzaak dat je flink blijft investeren. De enige andere optie is niet meer meedoen, zo klinkt het.

FT berekende de uitgaven op basis van bekendmakingen van bedrijven zelf, maar bestudeerde ook analistenrapporten. De meeste bedrijven, waaronder Walt Disney, WarnerMedia en Amazon, zullen naar verwachting verliezen lijden op hun diensten. Inclusief de rechten op sportwedstrijden lopen de totale kosten op tot 140 miljard dollar.

Alleen Disney zal volgend jaar circa een derde meer uitgeven aan content. Daarmee zal het bedrag uitkomen op 23 miljard dollar. Inclusief sportrechten gaat het om 33 miljard dollar. In vergelijking met twee jaar terug is dit twee derde meer. Netflix is volgend jaar goed voor 17 miljard dollar, een kwart meer dan een jaar eerder. Netflix houdt er wel rekening mee volgend jaar quitte te draaien.

De kosten voor het maken van eigen content zijn over de hele linie gestegen nu de bedrijven zich haasten om meer shows te produceren om hun streamingdiensten te voeden. Ook is het vinden van locaties om te filmen in Los Angeles moeilijker geworden.