Kleine winst Tesla op Wall Street, Apple bijna 3 biljoen waard

Het aandeel Tesla steeg woensdag op de beurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat topman Elon Musk opnieuw aandelen in de maker van elektrische auto’s heeft verkocht. Technologieconcern Apple lag op koers om als eerste bedrijf een marktwaarde van 3 biljoen dollar te bereiken. De beurshandel was in de laatste week van het jaar traditiegetrouw dun.

Het aandeel Apple won in de vroege handel 0,4 procent tot 179,93 dollar. De koers van het aandeel moet boven de 182,86 dollar uitkomen voor het doorbreken van de grens van 3 biljoen. In 2018 ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard.

De Dow-Jonesindex noteerde 0,1 procent hoger op 36.446 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4796 punten en de Nasdaq klom 0,1 procent tot 15.793 punten.

Musk

Tesla steeg 0,5 procent. Musk heeft voor nog eens ruim 1 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht, omgerekend zo’n 900 miljoen euro. De rijkste mens op aarde lijkt daarmee hard op weg om zijn belofte in te lossen om 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand te doen.

Verder steeg het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de VS tot een record van ruim 440.000 nieuwe gevallen. Het vorige record van 294.000 gevallen stamt uit begin januari dit jaar. Het aantal sterfgevallen ligt wel ruim onder de piek van de besmettingsgolf van vorige winter. Hoewel de ziekteverschijnselen van de omikronvariant over het algemeen milder lijken te zijn dan bij de deltavariant, zorgen de hoge besmettingscijfers wel voor personeelsproblemen bij bedrijven. Producenten van coronavaccins verloren terrein vanwege een mogelijk minder heftig ziekteverloop bij omikron. BioNTech zakte 2,2 procent, Pfizer daalde 0,8 procent en Moderna verloor 2,1 procent.

Alibaba

Alibaba verloor 0,9 procent. Het Chinese webwinkelconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, voert volgens persbureau Bloomberg gesprekken over de verkoop van zijn belang van ongeveer 30 procent in het socialmediabedrijf Weibo aan het Chinese staatsbedrijf Shanghai Media Group. De verkoop houdt mogelijk verband met de aanpak van de grote machtspositie van de techbedrijven door Beijing. Weibo zakte 0,5 procent in New York.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 75,64 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 78,70 dollar per vat.