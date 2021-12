Premier VK: meeste coronapatiënten op ic niet geboosterd

Johnson zegt ook dat Britten voorzichtig moeten zijn met nieuwjaarsvieringen. Zo vraagt hij mensen om zich te laten testen en te denken aan ventilatie. ‘Maar het belangrijkste is om een booster te halen.’

De premier koos er eerder voor om geen strengere maatregelen in te voeren in Engeland in aanloop naar de jaarwisseling. Noord-Ierland, Schotland en Wales hebben wel strengere maatregelen ingevoerd. Het Verenigd Koninkrijk meldde dinsdag nog een recordaantal besmettingen, namelijk 129.471. De cijfers van Schotland en Noord-Ierland zaten hier niet bij.