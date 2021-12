Wereldwijd recordaantal coronabesmettingen in een week

Wereldwijd is in een week tijd een recordaantal besmettingen met het coronavirus geregistreerd, meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. Er kwamen van 22 tot en met 28 december 6,55 miljoen meldingen van infecties binnen, gemiddeld 936.000 per dag.

Bijna de helft van de meldingen komt uit Europa, maar ook in andere delen van de wereld raken steeds meer mensen besmet. Sinds halverwege oktober neemt het aantal vastgestelde besmettingen toe. Dat komt mede door de opmars van de besmettelijke omikronvariant. Het vorige record was gevestigd in de week van 23 tot en met 29 april. Toen werden gemiddeld 817.000 gevallen per dag gemeld.

De stijging heeft tot dusver niet geleid tot meer sterfgevallen. Afgelopen week werden gemiddeld 6450 doden per dag gerapporteerd. Dat is volgens AFP het laagste aantal sinds eind oktober 2020. In de week van 20 tot en met 26 januari 2021 werden de meeste sterfgevallen gemeld, gemiddeld 14.800 per dag.

Sinds de ontdekking van het coronavirus twee jaar geleden zijn meer dan 282 miljoen besmettingen vastgesteld. Ruim 5,4 miljoen mensen zijn aan Covid-19 overleden. Het gaat hierbij alleen om gevallen die officieel bij de autoriteiten bekend zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt vanwege de oversterfte in de wereld dat het werkelijke dodental twee tot drie keer hoger is.