Verenigd Koninkrijk worstelt met stormloop op sneltesten

De Britse autoriteiten hebben moeite om de vraag bij te benen naar sneltesten. Die kunnen door burgers worden aangevraagd via een overheidssite. Gezondheidsdienst UKHSA waarschuwt volgens Sky News dat ze daar tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn vanwege de ‘uitzonderlijk hoge vraag’.

De Britse autoriteiten verstrekken de sneltesten op grote schaal aan de bevolking in de hoop meer besmettingen tijdig te ontdekken. De testen kunnen online worden besteld en worden dan thuisbezorgd. Ze kunnen ook worden opgepikt bij speciale ophaalpunten, in bijvoorbeeld bibliotheken. Britten kunnen daarnaast ook naar de apotheek voor sneltesten.

Het land heeft de afgelopen tijd recordaantallen coronabesmettingen gemeld en dat verhoogt ook de druk op de testcapaciteit. Inwoners van delen van Engeland konden eerder deze maand tijdelijk geen sneltesten online bestellen. Dat kwam volgens Sky News doordat mensen massaal probeerden om voor de kerstdagen nog extra testpakketten te bemachtigen.

Nieuwe coronaregels

UKHSA, de UK Health Security Agency, heeft aangegeven dat mensen weer met problemen te maken kunnen krijgen. Britten krijgen van een woordvoerder het advies om bij problemen op de bestelsite na een paar uur een nieuwe poging te doen. ‘En om ervoor te zorgen dat ze alle testen gebruiken die ze nog thuis hebben voordat ze nieuwe bestellen of ophalen.’

Apotheken zeggen dat de vraag naar de testen is toegenomen. Dat zou komen door aanpassingen van de coronaregels. Mensen moeten zichzelf isoleren als ze zijn besmet of een besmette huisgenoot hebben. Wie het coronavirus heeft opgelopen, kan de zelfisolatie nu na een week beëindigen als ze op dagen zes en zeven negatief testen.

Er kunnen ongeveer 900.000 sneltesten per dag worden afgeleverd, maar dat lijkt onvoldoende te zijn. In apotheken vraagt ongeveer om de vijf minuten iemand om een sneltest, zegt de topvrouw van brancheorganisatie Association Of Independent Multiple Pharmacies tegen de BBC. Ze noemde het ‘erg stressvol’ voor medewerkers en klanten dat die door bevoorradingsproblemen niet altijd beschikbaar zijn.