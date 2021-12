ME staakt zondag bij demonstratie Amsterdam

De Mobiele Eenheid is van plan zondag het werk neer te leggen tijdens een demonstratie in Amsterdam tegen het coronabeleid. De politievakbonden verwachten de aanzegging van de actie nog voor de middag te versturen, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Hij bevestigt berichtgeving hierover in Dagblad van het Noorden en De Telegraaf.