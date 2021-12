Duitse minister van Buitenlandse Zaken mijdt Olympische Spelen

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock gaat in februari niet naar de Olympische Spelen in Beijing. ‘Ik ben een groot sportliefhebber, maar deze keer zal ik zeker niet gaan. In het verleden was het ook niet gebruikelijk dat ministers van Buitenlandse Zaken erbij waren’, zei ze tegen het Duitse persbureau DPA.

Baerbock benadrukte dat het haar persoonlijke beslissing was en dat Duitsland nog steeds op zoek is naar een gezamenlijk standpunt, met andere partners uit de Europese Unie, over een mogelijke diplomatieke boycot van de Spelen.

De Verenigde Staten kondigden weken geleden al aan geen officiële vertegenwoordiger naar China te sturen, daarbij verwijzend naar de mensenrechtensituatie in het dichtstbevolkte land ter wereld. De leiding in Beijing krijgt kritiek voor de behandeling van minderheden (zoals de Oeigoeren en de Tibetanen) en voor de onderdrukking van de democratische beweging in Hongkong.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin noemde politieke boycots van de Winterspelen op zijn jaarlijkse persconferentie onlangs onaanvaardbaar en verkeerd. ‘We zijn altijd tegen de politisering van de sport geweest’, zei hij.

Poetin is van plan om in februari naar Beijing te gaan voor de openingsceremonie.